Жена популярного эпатажного телеведущего Владимира Остапчука Кристина похвасталась своими нарядами, козырнув ценой

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Кристина часто общается с поклонниками, отвечая на вопросы и хвастаясь комплиментами в свою сторону. Так было и в этот раз, девушка разместила несколько сторис с фотографиями и ответами на вопросы поклонников.

Сперва Кристина разместила приятную фразу от поклонницы, которая написала, что Остапчуку очень повезло с Кристиной, ведь та, по мнению поклонницы, идеальная женщина: "Вы мне так нравитесь! Как Вове с Вами повезло! Идеальная женщина!". На что Кристина ответила: "Может я, конечно, не идеальная прям, но то, что повезло, это точно. Правда??? Вова?", - написала девушка разместив фото, на котором позирует в белом топе и черном кожаном пиджаке.

Девушка на фото явно нравится себе, поэтому Кристина решила сделать еще небольшой экскурс, показав кожаные наряды. В следующем сторис Кристина предстала в кожаных пиджаках: коричневом и черном. Кристину спросили, сколько стоят ее пиджаки. "Сколько стоит ваш кожаный пиджак?"

"13 тыс" - коротко написала жена знаменитого ведущего под одним и вторым нарядом.

Недавно Кристина, вторая жена известного ведущего, показывала апартаменты дома, где бы они с Вовой могли свить свое "семейное гнездышко". и делилась с поклонниками планами, показав домик своей мечты.

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