Український телеведучий Володимир Остапчук відправився на відпочинок зі своєю розкішною дружиною

Як передає Politeka.net, після того, як Остапчук пішов з родини його життя стало насичене подорожами та розвагами. Зі своєю новою дружиною Христиною Горняк Володимир любить проводити час активно. Парочка вже літала на Мальдіви, а поки в світі суворий карантинний режим, сімейство вибирається на недовгі вихідні на українські курорти. Вони частенько бувають в Карпатах, Одесі, а також їздять в різні комплекси для релаксу.

Цього разу Остапчуки вирушили в Карпати. Вони відпочивають там великою компанією, але встигають приділити час і один одному. У себе в Instagram парочка синхронно опублікувала фото з неймовірно красивим пейзажем карпатських лісів. Володимир і Христина виглядали умиротворено.

"Перезавантаження d o n е", - підписала фото Христина.

"Детокс в Карпатах", - зазначив у себе в Instagram Остапчук.

У коментарях парочці залишили масу приємних слів і побажань.

"Тобто відерце наливки еврі дей - це детокс називається?", "Пощастило вам", «райська насолода», «красиве фото», «Ви так підходите один одному», «круті», «Кайф», «вогонь», "Карпати для відпочинку це саме те", - пишуть користувачі Мережі.

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