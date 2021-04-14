Телеведучий Володимир Остапчук розповів, чому не бере дітей до себе після розлучення

З 2007 року Володимир Остапчук перебував у шлюбі з Оленою Войченко, у пари народилися двоє дітей, Емілія і Еван-Олександр. Минулого року подружжя розлучилося. Процес був гучним, адже Олена звинуватила Володимира в зрадах, а в мережі ведучого стали критикувати за те, що він кинув дружину з двома дітьми.

У нових сторіс на своїй сторінці в Instagram шоумен пояснив, чому не може вільно спілкуватися з дітьми, і навіть не знає точно, де вони зараз, передає Politeka.net.

"Зараз колишня дружина проти того, щоб встановити нам спільно нормальний графік виховання дітей. На контакт не йде, трубку не бере тижнями. Я знаю, що діти поїхали до її батьків в Умань тиждень тому. Де вони зараз - мені ніхто не відповідає», - розповів він.

Також Остапчук зазначив, що зараз цим питанням займаються органи опіки.

"Я проти насильницького "забирання" дітей. Це для них велика травма. Зараз чекаю рішення органів опіки, які повинні винести обов'язкове для виконання рішення про графік: скільки днів, з ким і як наші малюки. Я розумію, що жінка ображена, так поводиться, але це вже сюрр. Діти при чому? Тим більше, що 3 рази на тиждень бачитися в садку або школі – це просто кошмар", - не стримав емоцій телеведучий.

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