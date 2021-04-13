На грандиозном шоу «Маска» раскрыли секреты второго сезона

Как передает Politeka.net, на днях отгремел финал гипершоу «Маска», которое впечатлило украинцев и стало самым рейтинговым шоу на украинском телевидении. Победу в финале одержала маска «Солнце», под которой пряталась певица Злата Огневич. Из-за высоких рейтингов телеканал принял решение продлить шоу на второй сезон, о чем сразу же заявил.

Во время спецэфира телеведущий Владимир Остапчук раскрыл несколько секретиков о втором сезоне проекта. Он показал одного из участников, который спел песню в маске и балахоне. Также Остапчук назвал героев следующего шоу.

«Друзья, большая команда проекта уже работает над невероятными образами для второго сезона. О некоторых претендентах вы слышали: Акула, Феникс, Фурия, Картофель, Жираф, Робот, Гуманоид, Пальчик, Котик, Мавка и даже Бревно», - рассказал Остапчук.

Телеканал предложил зрителям поучаствовать в создании масок и присылать свои варианты на почту телеканала. В комментариях поклонники шоу сразу же стали проявлять смекалку.

«Есть идея сделать подсолнух», «Еще можно костюм паука», «Киндер Сюрприз», «Костюм фламинго», «Заяц», - пишут пользователи сети.

Напомним, что скандалом обернулась победа Златы Огневич на шоу "Маска", украинцы кипят: "То чувство, когда тебя обманули".

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