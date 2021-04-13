Публіка пильно спостерігала за романтичною історією Олі Полякової і Носорога на шоу "Маска" всі 12 ефірів, але всьому приходить кінець - ім'я героя розкрито

Як передає Politeka.net, на YouTube-каналі проєкту опублікували свіже відео з фрагментом зняття маски з Носорога (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Найбільше, мабуть, хвилювалася зірковий детектив Полякова, адже цей мужній персонаж неодноразово давав зрозуміти, що вона йому подобається.

Носоріг не соромився надавати знаки уваги Олі, піднімаючи її на руки, цілуючи і здійснюючи інші милості. Одного разу після його виступу співачка не втримала емоцій, поділившись інтимними переживаннями на всю країну: "Боже, ви знаєте, що це мій фаворит. Я вам скажу чесно, на цьому тижні сплю і сниться мені Носоріг. Я прокидаюся вранці, а мені каже чоловік – скажи, будь ласка, а що це ти вночі кричала "Носоріг, носоріг". Кажу, що мені снилося, що я була в зоопарку".

Носорогу вдалося дійти до фіналу. На жаль, перемогти не вийшло, але зате, нарешті, всі дізналися, хто цей красень. Ним виявився 39-річний актор Олексій Тритенко. Полякова втратила над собою контроль, коли з нього зняли маску і вибігла на сцену. Фаворит наостанок підняв суперблондинку на руки, і, здавалося, що вони обидва засмутилися, що шоу завершилося.

Користувачі з жаром обговорили побачене, згадуючи "красиву історію" Полякової та Носорога:

"Тритенко голос чути з перших випусків..."

"Льоша Тритенко, ти супер !👍"

"Засмутився Носоріг... Бо несправедливо!!!"

"Який мужик!!! Яка харизма чоловіча!!! Я не знаю цього артиста і мені було цікаво"

"Чому він чіплявся до Олі Полякової і що було в коробці? Так і не пояснили..." - "Була розшифровка, що Тритенко написав оду про ноги Полякової. Суті я не зрозуміла, але факт є факт. Вона йому подобається і до неї залицявся )"

"Красунчик який!"

"Могли бути красивою парою 😂❤️"

Нагадаємо, переможець "Маски" перевернув все з ніг на голову, українці такого не очікували:" зіпсувати таке шоу..."