Публика пристально наблюдала за романтической историей Оли Поляковой и Носорога на шоу "Маска" все 12 эфиров, но всему приходит конец - имя героя раскрыто

Как передает Politeka.net, на YouTube-канале проекта опубликовали свежее видео с фрагментом снятия маски с Носорога (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Больше всех, по-видимому, волновалась звездный детектив Полякова, ведь этот мужественный персонаж неоднократно давал понять, что она ему нравится.

Носорог не стеснялся оказывать знаки внимания Оле, поднимая ее на руки, целуя и совершая прочие милости. Однажды после его выступления певица не удержала эмоций, поделившись интимными переживаниями на всю страну: "Боже, вы знаете, что это мой фаворит. Я вам скажу честно, на этой неделе сплю и снится мне Носорог. Я просыпаюсь утром, а мне говорит муж – скажи, пожалуйста, а что это ты ночью кричала "Носорог, носорог". Говорю, что мне снилось, что я была в зоопарке".

Носорогу удалось дойти до финала. К сожалению, победить не получилось, но зато, наконец, все узнали, кто этот красавчик. Им оказался 39-летний актер Алексей Тритенко. Полякова потеряла над собой контроль, когда с него сняли маску и выбежала на сцену. Фаворит напоследок поднял суперблондинку на руки, и, казалось, что они оба расстроиилсь, что шоу завершилось.

Пользователи с жаром обсудили увиденное, вспомная "красивую историю" Поляковой и Носорога:

"Тритенко голос слышен из первых выпусков..."

"Леша Тритенко, ты супер !👍"

"Расстроился Носорог... Ибо несправедливо!!!"

"Какой мужик!!! Какая Харизма мужская!!! Я не знаю этого артиста и мне было интересно"

"Почему он приставал к Оле Поляковой и что было в коробке ? Так и не объяснили..." - "Была расшифровка, что Тритенко написал оду о ноги Поляковой. Сути я не поняла, но факт есть факт. Она ему нравится и он за ней ухаживал)"

"Красавчик какой!"

"Могли быть красивой парой 😂❤️"

Напомним, победитель "Маски" перевернул все с ног на голову, украинцы такого не ожидали: "Испортить такое шоу..."