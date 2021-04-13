Творці шоу "Маска" показали першого учасника другого сезону програми, а українців перейняла відсутність Андрія Данилка серед зіркових детективів

Фінал першого сезону "Маски", в якому перемогла Злата Огневич, відбувся тільки минулого тижня, а творці вже підтвердили, що глядачі побачать продовження шоу. Як повідомляється на офіційній сторінці програми в Instagram, команда проекту вже почала працювати над новими образами. Серед можливих персонажів для масок виявилися: Акула, Фенікс, Фурія, Картопля, Жираф, Робот, Гуманоїд, Пальчик, Котик, Мавка і навіть Колода.

Крім того, в мережі з'явився спецвипуск "Маски", в якому ведучий Володимир Остапчук представив зірковим детективам першого учасника другого сезону. Він виступав ще без будь-якого образу: артист був одягнений в чорну толстовку з капюшоном, а його обличчя було закрито. Остапчук назвав його Фаворит. Детективи спробували вгадати, хто б це міг бути.

Найсильніше учасник зацікавив Олю Полякову, яка не могла приховати свого захоплення, від того, що побачила його ще до початку нового сезону.

"Клас!", - закричала співачка, коли ведучий представляв артиста.

У свою чергу, українці не тільки гадають, хто ж став тим самим фаворитом, а й обговорюють, чому в спецвипуску було тільки троє зіркових детективів: були відсутні Настя Каменських і Андрій Данилко.

"А де поділися Настя, Данилко?", "Настя в іншій країні знімає реаліті шоу Дівчата рулять, а Данилко на гастролях напевно", "Де Данилко?", "Фаворит точно стане фаворитом", "Чекаю з нетерпінням !! головне щоб склад журі не змінився!", "Буряк вже був, тепер Картопля. На третій сезон буде Капуста і можна варити борщ!", - пишуть люди.

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