Творці шоу "Маска" показали першого учасника другого сезону програми, а українців перейняла відсутність Андрія Данилка серед зіркових детективів
Фінал першого сезону "Маски", в якому перемогла Злата Огневич, відбувся тільки минулого тижня, а творці вже підтвердили, що глядачі побачать продовження шоу. Як повідомляється на офіційній сторінці програми в Instagram, команда проекту вже почала працювати над новими образами. Серед можливих персонажів для масок виявилися: Акула, Фенікс, Фурія, Картопля, Жираф, Робот, Гуманоїд, Пальчик, Котик, Мавка і навіть Колода.
Крім того, в мережі з'явився спецвипуск "Маски", в якому ведучий Володимир Остапчук представив зірковим детективам першого учасника другого сезону. Він виступав ще без будь-якого образу: артист був одягнений в чорну толстовку з капюшоном, а його обличчя було закрито. Остапчук назвав його Фаворит. Детективи спробували вгадати, хто б це міг бути.
Найсильніше учасник зацікавив Олю Полякову, яка не могла приховати свого захоплення, від того, що побачила його ще до початку нового сезону.
Гроші на житло масово хочуть роздати українцям, на яких умовах і що задумали в Раді: "Для тих, хто..."
Кароль застрибнула в ліжко до гарячого екс-бойфренда Мішель Андраде Ломакіна: "Я суперщасливий!"
Катерина Кухар засвітила свою "халупу" на Шрі-Ланці з незвичайним душем: "Як Робінзон Крузо..."
Донька Кравець з "Квартал 95" ошелешила нічними розвагами в розпал карантину: мама точно не зрадіє
Ім'я дружини Олега Винника, яку він приховує від публіки, розкрили в мережі: "Одружений і вже давно"
"Клас!", - закричала співачка, коли ведучий представляв артиста.
У свою чергу, українці не тільки гадають, хто ж став тим самим фаворитом, а й обговорюють, чому в спецвипуску було тільки троє зіркових детективів: були відсутні Настя Каменських і Андрій Данилко.
"А де поділися Настя, Данилко?", "Настя в іншій країні знімає реаліті шоу Дівчата рулять, а Данилко на гастролях напевно", "Де Данилко?", "Фаворит точно стане фаворитом", "Чекаю з нетерпінням !! головне щоб склад журі не змінився!", "Буряк вже був, тепер Картопля. На третій сезон буде Капуста і можна варити борщ!", - пишуть люди.
Нагадаємо, Полякова втратила над собою контроль, побачивши, ким виявився Носоріг на шоу "Маска": "Могли бути красивою парою".
Як повідомляла Politeka, у Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям, продюсер розкрив сумну правду: "довгий час він зовсім не...".
Також Politeka писала, що скандалом обернулася перемога Злати Огневич на шоу "Маска", українці киплять: "Те почуття, коли тебе обдурили".