Создатели шоу «Маска» показали первого участника второго сезона программы, а украинцев озаботило отсутствие Андрея Данилко среди звездных детективов

Финал первого сезона «Маски», в котором победила Злата Огневич, состоялся только на прошлой неделе, а создатели уже подтвердили, что зрители увидят продолжение шоу. Как сообщается на официальной странице программы в Инстаграм, команда проекта уже начала работать над новыми образами. Среди возможных персонажей для масок оказались: Акула, Феникс, Фурия, Картофель, Жираф, Робот, Гуманоид, Пальчик, Котик, Мавка и даже Бревно.

Кроме того, в сети появился спецвыпуск «Маски», в котором ведущий Владимир Остапчук представил звездным детективам первого участника второго сезона. Он выступал еще без какого-либо образа: артист был одет в черную толстовку с капюшоном, а его лицо было закрыто. Остапчук назвал его Фаворит. Детективы попытались угадать, кто бы это мог быть.

Сильнее всего участник заинтересовал Олю Полякову, которая не могла скрыть своего восторга, от того, что увидела его еще до начала нового сезона.

«Класс!», - закричала певица, когда ведущий представлял артиста.

В свою очередь, украинцы не только гадают, кто же стал тем самым фаворитом, но и обсуждают, почему в спецвыпуске было только трое звездных детективов: отсутствовали Настя Каменских и Андрей Данилко.

«А где делись Настя, Данилко?», «Настя в другой стране снимает реалити шоу Девочки рулят, а Данилко на гастролях наверное», «Где Данилко?», «Фаворит точно станет фаворитом», «Жду с нетерпением!! главное чтобы состав жюри не поменялся!», «Буряк уже был, теперь Картофель. На третий сезон будет Капуста и можно варить борщ!», - пишут люди.

Напомним, Полякова потеряла над собой контроль, увидев, кем оказался Носорог на шоу "Маска": "Могли быть красивой парой".

Как сообщала Politeka, у Данилко серьезные проблемы с здоровьем, продюсер раскрыл грустную правду: «Долгое время он совсем не…».

Также Politeka писала, что скандалом обернулась победа Златы Огневич на шоу "Маска", украинцы кипят: "То чувство, когда тебя обманули".