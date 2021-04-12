У украинского артиста Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, серьезные проблемы со здоровьем

Об этом в интервью "Життєвому шляху" рассказал продюсер артиста Юрий Никитин, отметив, что с ним работают квалифицированные доктора .

"Большая группа специалистов над этим трудится, врачи не только из Украины, но и из европейских стран подключаются к процессу. По сравнению с теми депрессиями, которые у него были в 2007-м году, он уже находится в прекрасной форме, потому что очень долгое время он совсем не мог творить, ничего не мог делать, выступать, ничего. У него там более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться", – рассказал Никитин.

Напомним, ранее сам Данилко рассказывал, что после Евровединия его карьера пошла вверх, однако из-за постоянных выступлений времени на себя совсем не оставалось.

«У меня на нервной почве обсыпало лицо, и я даже не мог загримироваться. Я выдавливал из себя все шутки, и это было неорганично. Будто бы Данилко просто переоделся в Верку Сердючку. Помню, я прятался в туалете, чтобы просто побыть одному. Я не был готов к такому вниманию», – рассказывал артист.

По словам Данилко, в обычной жизни он молчаливый и одинокий. Его депрессия началась как раз после беспрерывных гастролей. Именно поэтому артист решил взять паузу в карьере, отдохнуть, и посвятить себя самого себе же, своим мыслям.

Однако, осенью 2020 года Сердючка презентовала новый мини-альбом, который можно считать настоящим прорывом после продолжительной паузы. Предыдущий альбом Сердючки вышел в 2011 году.

В мини-альбом Sexy вошло четыре песни на английском языке: Make It Rain Champagne, Disco Kicks, Swedish lullaby и Sexy. Композиции заметно отличаются от обычного репертуара Сердючки.

Данилко рассказывал, что новый альбом он приготовил специально для европейской публики, и даже в шутку называл себя «евроСердючкой».

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