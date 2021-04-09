Верка Сердючка всколыхнула публику, появившись на сцене первого сезона "Маски"

Как передает Politeka.net, в финальном выпуске один из звездных детективов проекта, Андрей Данилко, выступит на сцене в своем привычном образе - Верки Сердючки, чем несказанно порадует публику. На официальной страничке шоу в Инстаграм опубликовали новое видео с участием эпатажной Сердючки (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Напомним, во время первого сезона "Маски" 16 знаменитостей, чьи лица были скрыты под яркими костюмами, соревновались за победу и звание сильнейшего певца. Во время последнего, 12-го, эфира будут сорваны все маски и назван победитель. Кроме этого, пожалуй, еще одним ярким и долгожданным событием станет выступление Сердючки и ее не менее знаменитой мамы, чью роль исполняет актриса Инна Белоконь.

Пользователи горячо обсуждают увиденное, предвкушая скорое зрелище, которое состоится уже в эту субботу:

"Данилко самый лучший судья❤️"

"Смотреть могу только из за Данилко, все остальные, ну такое кривляние, ну просто жуть, куда пришли не понимают, смотрела это шоу, на разных площадках, наше перебор😂"

"Андрей Михайлович - достойный судья!"

"Только чтобы увидеть Андрея буду смотреть 👍"

"Угараю, как Сердючка танцует 😂"

"Только ради Андрея смотрю🔥"

Ранее мы рассказывали, одна из участниц, с которой уже сорвали маску Циклопа, Мишель Андраде, рассказала, как Данилко напугал ее во время одного из выпусков. Тот поднялся на сцену и начал неистово тискать пушистого Циклопа. Мишель испугалась, что с ее головы вот-вот слетит костюм.

Напомним, бесстыжая подопечная Потапа Мишель Андраде в латексном мини ошеломила пикантным видео.

А еще Politeka писала, что подопечная Потапа Мишель Андраде распахнула рубашку, побаловав экзотикой.