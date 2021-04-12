Прозвучал финальный аккорд одного из самых популярных шоу на украинском телевидении "Маска", однако поклонники не перестают обсуждать выступление Верки Сердючки в последнем выпуске шоу

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Андрей Данилко, который снова примерил на себя костюм Верки Сердючки и выступил с новой песней Disco Kicks разместил видео своего яркого выступления.

Восторженные поклонники звезды тут же откликнулись в комментариях под видео. Им настолько понравилось фееричное выступление Сердючки, что они тут же "отправили" его снова на Евровидение, а некоторые заявили, что это выступление лучшее чем все, что будут представлять на конкурсе в Роттердаме в этом году.

Фанаты пишут: "Песня огонь! Наша любимая SUPER-STAR!❤", "Ждем Вас на экранах почаще!🔥❤️", "❤️ Вы наша гордость 😍 Хитяра！👏👍💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗", "Супер песня 👍 можно ехать с ней на Евровидение 👏👏👏", "Ааааааа! Бомба🔥👍 Андрей Михайлович - Гений! Эта песня круче всех треков, представленных в этом году на Евровидение!", "Нужно на Евровидение ехать", "Так с этой песней нужно идти на Евровидение".

А вот и само выступление Сердючки, от которого восторженно визжали не только зрители, но еще и коллеги Андрея Данилко

Напомним, что финал шоу "Маска" заставил звездных детективов вопить от удивления, раскрыты все участники: "Ощущение, что меня обманули"

Как сообщала Politeka, безбашенная Сердючка в шортах взорвала шоу "Маска", загнав Полякову и других на стол: "Небольшая подсказка: я..."

Также Politeka писала, что Верка Сердючка, ворвавшись на шоу "Маска", показала, как надо зажигать: "Только ради Андрея..."