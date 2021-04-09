Вєрка Сердючка сколихнула публіку, з'явившись на сцені першого сезону "Маски"

Як передає Politeka.net, у фінальному випуску один із зіркових детективів проекту, Андрій Данилко, виступить на сцені у своєму звичному образі - Вєрки Сердючки, чим невимовно порадує публіку. На офіційній сторінці шоу в Instagram опублікували нове відео за участю епатажної Сердючки (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Нагадаємо, під час першого сезону "Маски" 16 знаменитостей, чиї обличчя були приховані під яскравими костюмами, змагалися за перемогу і звання найсильнішого співака. Під час останнього, 12-го, ефіру будуть зірвані всі маски та названий переможець. Крім цього, мабуть, ще однією яскравою і довгоочікуваною подією стане виступ Сердючки та її не менш знаменитої мами, чию роль виконує актриса Інна Білоконь.

Користувачі гаряче обговорюють побачене, передчуваючи видовище, яке відбудеться вже цієї суботи:

"Данилко найкращий суддя❤️"

"Дивитися можу тільки через Данилка, всі інші, ну таке кривляння, ну просто жах, куди прийшли не розуміють, дивилася це шоу, на різних майданчиках, наше перебір😂"

"Андрій Михайлович - гідний суддя!"

"Тільки щоб побачити Андрія буду дивитися 👍"

"Угараю, як Сердючка танцює 😂"

"Тільки заради Андрія дивлюся🔥"

Раніше ми розповідали, одна з учасниць, з якою вже зірвали маску Циклопа, Мішель Андраде, розповіла, як Данилко налякав її під час одного з випусків. Той піднявся на сцену й почав несамовито тискати пухнастого Циклопа. Мішель злякалася, що з її голови ось-ось злетить костюм.

Нагадаємо, безсоромна підопічна Потапа Мішель Андраде в латексному міні приголомшила пікантним відео.

А ще Politeka писала, що підопічна Потапа Мішель Андраде відчинила сорочку, побалувавши екзотикою.