Андрій Данилко для шоу "Маска" повернувся до образу Вєрки Сердючки і влаштував запальну дискотеку на сцені зі своєю "мамою"

10 квітня відбувся фінал популярного українського шоу "Маска". І хоча Андрій Данилко був одним із зіркових детективів, які повинні були вгадувати особистості учасників, з нагоди останнього епізоду він і сам зважився вийти на сцену. Відповідне відео з'явилося на сторінці "Маски" в Instagram, пише Politeka.net.

Артист знову постав перед українцями в образі культової Вєрки Сердючки. Вона та її "мама" у виконанні Ірини Білокінь підготували спеціальний подарунок з нагоди фіналу шоу. Разом вони представили нову пісню Disco Kicks.

Артисти вийшли на сцену в ефектних костюмах у вигляді чорних шортів з легінсами і блискучих, як диско-куля, кофт. Голову Вєрки прикрашала традиційна срібляста зірка, а її «мама» пов'язала на себе хустинку.

Удвох вони запально танцювали на сцені в супроводі своєї ефектної підтанцьовки. Вєрка також не упустила шансу пожартувати з детективами, які, до слова, під час її виступу танцювали прямо на столі.

"Щось, вас погано чути в цьому костюмі...невелика підказка: я - Мішель Андраде, а це - Жабеня", - спародіював Данилко інших учасників шоу зміненим голосом.

Українці бурхливо відреагували на яскравий виступ.

"Як завжди краще все", "дуууже офігенна", "Сердючка - це любов", «а я знала, що це Данилко", "навіщо Данилко маска на підборідді? Хто може пояснити?",- пишуть люди.

Нагадаємо, учасниця шоу "Маска" впала на коліна перед Данилком і Поляковою, Остапчук обімлів: "Там точно...".

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