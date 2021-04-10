Андрій Данилко для шоу "Маска" повернувся до образу Вєрки Сердючки і влаштував запальну дискотеку на сцені зі своєю "мамою"
10 квітня відбувся фінал популярного українського шоу "Маска". І хоча Андрій Данилко був одним із зіркових детективів, які повинні були вгадувати особистості учасників, з нагоди останнього епізоду він і сам зважився вийти на сцену. Відповідне відео з'явилося на сторінці "Маски" в Instagram, пише Politeka.net.
Артист знову постав перед українцями в образі культової Вєрки Сердючки. Вона та її "мама" у виконанні Ірини Білокінь підготували спеціальний подарунок з нагоди фіналу шоу. Разом вони представили нову пісню Disco Kicks.
Артисти вийшли на сцену в ефектних костюмах у вигляді чорних шортів з легінсами і блискучих, як диско-куля, кофт. Голову Вєрки прикрашала традиційна срібляста зірка, а її «мама» пов'язала на себе хустинку.
Здоров'я Пугачової безнадійно підірвано, Галкін здивував одкровеннями: "Досі не заживає..."
"У Потапа очі на лоб полізли": з'явилися гарячі кадри, як з Кароль без ліфчика злетіла сукня
Екс-чоловік Ані Лорак рвонув до Москви після звістки про її швидке весілля: "Лечу до моєї любові"
Зірка "Дизель шоу" Писаренко несподівано втік до Росії і вразив опухлим виглядом: "Дві абсолютно різні людини"
Постаріла Пугачова без макіяжу і перуки розслабилася в руках Галкіна: "тепер видно, що вона справжня…"
Удвох вони запально танцювали на сцені в супроводі своєї ефектної підтанцьовки. Вєрка також не упустила шансу пожартувати з детективами, які, до слова, під час її виступу танцювали прямо на столі.
"Щось, вас погано чути в цьому костюмі...невелика підказка: я - Мішель Андраде, а це - Жабеня", - спародіював Данилко інших учасників шоу зміненим голосом.
Українці бурхливо відреагували на яскравий виступ.
"Як завжди краще все", "дуууже офігенна", "Сердючка - це любов", «а я знала, що це Данилко", "навіщо Данилко маска на підборідді? Хто може пояснити?",- пишуть люди.
Нагадаємо, учасниця шоу "Маска" впала на коліна перед Данилком і Поляковою, Остапчук обімлів: "Там точно...".
Як повідомляла Politeka, подружка Сердючки гелю знайшла заміну Данилко, в мережі розлютилися: "звідки вона вилізла?».
Також Politeka писала, що вічний холостяк Данилко поліз з поцілунками до Полякової на шоу "Маска", українці збентежені: "нижче, нижче...".