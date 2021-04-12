Шоу "Маска", якe заінтригувало більшу частину українців у фіналі - багатьох розчарувало, і все тому, що переможець був аж під двома масками, як Ворона і Сонця.

Як передає Politeka.net, під опублікованим на Youtube-каналі викриттям Сонця накопичилася ціла армада негативних коментарів. Глядачі звинувачують організаторів в обмані, "протягуванні" переможця.

Варто сказати, що загострення пристрастей досяг межі і до фіналу мільйони глядачів знаходилися в тривожному очікуванні, хто ж під головними масками на шоу. За перемогу і глядацькі симпатії в останньому випуску проекту запекло билися Дракон і Сонце. У першій масці весь цей час ховався співак Арсен Мірзоян, а під другий міський виявилася Злата Огневич, яка вже виступала в шоу в ролі Ворона.

Люди вважають, що організатори шоу навмисно спробували їх обдурити. Незважаючи на те, що шоу вже завершилося, в мережі бурхливо обговорюють фінал:

"Цілковите розчарування від переможця. Так відкрито вести персонаж до перемоги, це вже перебір. Не повинен учасник з'являтися в іншому образі, щоб збити з пантелику. Як на мене, це несправедливо, щодо інших",

"Якийсь неприємний осад залишився, то почуття коли тебе обманули 😃 Навіщо цю Злату в іншу маску було одягати, нечесно !!!",

"Найбільше Розчарування. Так не поважати, дурити глядача, тримати его за лоха - треба вміти (вихований Данилко назвав це "аферою", я не така інтелігентна - брехня!",

"Те почуття, коли тебе обманули", - це лише мала дещиця всіх негативних коментарів, що обрушилися на організаторів шоу.

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