Телеведущий Владимир Остапчук рассказал, почему не берет детей к себе после развода

С 2007 года Владимир Остапчук состоял в браке с Еленой Войченко, У пары родились двое детей, Эмилия и Эван-Александр. В прошлом году супруги развелись. Процесс был громким, ведь Елена обвинила Владимира в изменах, а в сети ведущего стали критиковать за то, что он бросил жену с двумя детьми.

В новых сторис на своей странице в Инстаграм шоумен объяснил, почему не может свободно общаться с детьми, и даже не знает точно, где они сейчас, передает Politeka.net.

«Сейчас бывшая супруга против того, чтобы установить нам совместно нормальный график воспитания детей. На контакт не идет, трубку не берет неделями. Я знаю, что дети уехали к ее родителям в Умань неделю назад. Где они сейчас – мне никто не отвечает», - рассказал он.

Также Остапчук отметил, что сейчас этим вопросом занимаются органы опеки.

«Я против насильственного «забирания» детей. Это для них большая травма. Сейчас жду решения органов опеки, которые должны вынести обязательное для исполнения решение о графике: сколько дней, с кем и как наши малыши. Я понимаю, что женщина обижена, так себя ведет, но это уже сюрр. Дети при чем? Тем более, что 3 раза в неделю видеться в садике или школе – это просто кошмар», - не сдержал эмоций телеведущий.

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