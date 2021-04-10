Дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука, Христина Гірняк, прокоментувала чутки про причину розлучення її чоловіка з попередньою дружиною

З 2007 року Володимир Остапчук перебував у шлюбі з Оленою Войченко, повідомляє Politeka.net. У пари народилися двоє дітей, Емілія і Еван-Олександр.

Минулого року подружжя розлучилося. Процес був гучним, адже Олена звинуватила Володимира в зрадах, а в мережі ведучого стали критикувати за те, що він кинув дружину з двома дітьми.

Пішовши від колишньої дружини, Остапчук практично відразу одружився з нотаріусом Христиною Горняк, яка також займається танцями.

Досі в мережі обговорюються причини розлучення телеведучого. Зокрема, Христину називають розлучницею, проте та всіляко це заперечує.

Так, в одному зі своїх останніх сторіс дівчина відповіла на питання підписника, чи правда, що вона розбила сім'ю, адже так про неї сказали в програмі "ЖВЛ".

"Я давно раджу дивитися канал "Україна". Там і шоу краще і не брешуть, як у "ЖВЛ" і "Світське життя", - написала дружина Остапчука.

До слова, минулого року телеведучий звинуватив програму "Світське життя" з Катею Осадчою у брехні, адже в ній вирізали його коментар з приводу того, що він не забезпечує дітей.

Христина Горняк заступилася за чоловіка, сподіваючись, що в шоу "перестануть обманювати своїх глядачів". Мабуть, пара затаїла образу на Осадчу.

Також Христина Горняк поділилася, що з дітьми Остапчука у неї прекрасні стосунки, тільки їх їм не дають.

Крім того, зірка поділилася міркуванням про шлюб. За словами красуні, вона вважає, що з милим не може бути рай в курені, адже сама вона вже звикла до певного достатку.

Нагадаємо, дружина Остапчука ошелешила виглядом з роздутими губами і вилицями: "Нова я? Муж, как тебе?".

Як повідомляла Politeka, горе прийшло в сім'ю Володимира Остапчука, перші подробиці: "встиг попрощатися...".

Також Politeka писала, що змучений болями Володимир Остапчук загримів до лікарів посеред ночі, ситуація дуже погана: "хлопців...".