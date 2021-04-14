Эпатажный ведущий популярного шоу "Маска" Владимир Остапчук оригинально признался в любви к шоу, набив впервые в жизни тату
Как передает Politeka.net, в Инстаграм, посвященному проекту "Маска" появилось фото тату, которое сделал себе Владимир Остапчук, признавшись в любви к проекту. В паблике пишут, что Владимиру так понравилось шоу, что он посвятил шоу "Маска" первое в жизни тату.
"Ведущий лучшего развлекательного шоу года Владимир Остапчук очень прикипел к проекту. Поэтому решил - оставит память, которая всегда будет с ним.
"Я признался в любви гипершоу Маска оригинальным образом - набил себе тату. Прямо на груди - вот такая любовь к нашему феерическому шоу! Это первое в моей жизни татуировки, и появилось оно именно благодаря проекту. Маска, я тебя люблю!" - отметил Владимир", - прокомментировали в паблике словами ведущего его решение.
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Также в карусели разместили несколько ракурсов нового тату Остапчука.
Поклонники по-разному отреагировали на такую выходку ведущего. Некоторым понравилось, что ведущий оставил себе память о первом выпуске шоу, другие саркастически отреагировали на новость.
"👏👏", "Ось така вона любов до шоу Маска", "Не похожа на настоящую)", "Лучше бы детям алименты заплатил!", "Це тату для нього! Він завжди носить маску і в житті(", "Водная переводка😂 😂🤦🏻♀️ 😮😮😮👏", "Прикольно", "Щось трошки криво вийшло...🤣😂🤣", "Это его. Хамелеон)", - написали в комментариях.
Напомним, что новая беда в семье Владимира Остапчука, что известно и первые кадры: "В больнице с раздробленной...".
Как сообщала Politeka, Остапчук не знает, где и с кем сейчас его дети, новые детали скандала: "Это просто кошмар".
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