На грандіозному шоу "Маска" розкрили секрети другого сезону

Як передає Politeka.net, днями відгримів фінал гіпершоу "Маска", яке вразило українців і стало найбільш рейтинговим шоу на українському телебаченні. Перемогу у фіналі здобула маска "Сонце", під якою ховалася співачка Злата Огневич. Через високі рейтинги телеканал прийняв рішення продовжити шоу на другий сезон, про що відразу ж заявив.

Під час спецефіру телеведучий Володимир Остапчук розкрив кілька секретів про другий сезон проекту. Він показав одного з учасників, який заспівав пісню в масці і балахоні. Також Остапчук назвав героїв наступного шоу.

"Друзі, велика команда проєкту вже працює над неймовірними образами для другого сезону. Про деяких претендентів ви чули: Акула, Фенікс, Фурія, Картопля, Жирафа, Робот, Гуманоїд, Пальчик, Котик, Мавка і навіть Колода", - розповів Остапчук.

Телеканал запропонував глядачам взяти участь у створенні масок і надсилати свої варіанти на пошту телеканалу. У коментарях шанувальники шоу відразу ж стали проявляти кмітливість.

"Є ідея зробити Соняшник", «ще можна костюм павука», «Кіндер Сюрприз», «Костюм фламінго», "Заєць", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що скандалом обернулася перемога Злати Огневич на шоу "Маска", українці киплять: "те почуття, коли тебе обдурили".

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