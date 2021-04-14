Телеведучий Володимир Остапчук повідомив про нову біду
Як повідомляє Politeka.net, про подію шоумен розповів у своєму Instagram, і показав фото.
Виявилося, що мама його дружини Христини Гірник отримала серйозну травму.
"Мама Христини в лікарні з роздробленою колінною чашкою. Ранок, бл**ь...", - емоційно написав Остапчук.
Деталей події він не повідомив.
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Нагадаємо, 30 березня Остапчук повідомив про велике горе у своїй родині: пішла з життя одна з його бабусь. Шоумен відправився в рідну Умань, щоб проводити її в останню путь. Однак, його дружина, Христина Гірник, з ним не поїхала.
"Володимира я підтримувала весь тиждень, коли його бабуся по татові була при смерті. І вчора, коли її не стало, теж. Не поїхала, так як не бачила її ніколи і, думаю, була б там зайвою», - пояснила тоді Гірник своє рішення.
Вона зазначила, що вважає це сімейною подією. Дружина ведучого додала, що поговорила з родичами чоловіка по телефону і висловила свої співчуття.
Нагадаємо, Володимир Остапчук і Христина Гірник зіграли розкішне весілля 15 жовтня 2020 року. Цьому передувало скандальне розлучення шоумена з попередньою дружиною Оленою Войченко. Вона звинуватила Володимира в зрадах, а в мережі ведучого стали критикувати за те, що він кинув дружину з двома дітьми.
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