Ведущему шоу "Маска" Владимиру Остапчуку его новая супруга Кристина Горняк решила устроить проверку

Как передает Politeka.net, как все происходило, она показала на своей странице в Инстаграм.

«Мы с мамой поговорили, что мужчины не знают, что и где нахоодится на кухне. И мы решили сделать проверку. Хэштег «проверь мужа», - рассказала Кристина.

Сперва, она спросила Остапчука о том, где у них находится чеснок. Но это задание оказалось слишком сложным, телеведущий так и не нашел коварный овощ.

Затем Кристина попросила найти шумовку.

«Что это такое вообще?», - ответил Владимир.

А вот какое задание далось Остапчуку на ура, так это поиск алкоголя. Телеведущий быстро бросился к нужному шкафчику, и продемонстрировал разнообразие горячительных напитков: виски, текилу и коньяк.

При этом Остапчук отметил, что коньяк должен был быть закрытым, но бутылка почему-то оказалась уже не полной.

«В смысле, ты что его пил?» - отреагировала Кристина.

Напомним, Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились 15 октября 20202 года. Этому предшествовал непростотой бракоразводный процесс телеведущего с предыдущей женой Еленой Войченко. Она обвинила Владимира в изменах, а в сети телеведущего стали критиковать за то, что он бросил жену с двумя детьми.

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