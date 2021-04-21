Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук ответил на вопрос о своих отношениях с женой

Личная жизнь Остапчука интересует некоторых пользователей Сети не менее чем его появление на телеэкране. В этот раз он решил ответить на вопрос относительно своей супруги, правда сделал это весьма своеобразно, передает Politeka.net.

«Чего не ездите к Вашим родителям с супругой, а только к ее?» - написали ведущему.

Такой вопрос он не оставил без реакции.

«Подкаблучник», - коротко ответил Владимир и показал забавное фото.

Напомним, 30 марта Остапчук сообщил о большом горе в своей семье: ушла из жизни одна из его бабушек. Шоумен отправился в родную Умань, чтобы проводить ее в последний путь. Однако, его жена, Кристина Горняк, с ним не поехала.

«Владимира я поддерживала всю неделю, когда его бабушка по папе была при смерти. И вчера, когда ее не стало, тоже. Не поехала, так как не видела ее никогда и, думаю, была бы там лишней», - объяснила тогда Горняк свое решение.

Она отметила, что считает это семейным событием. Жена ведущего добавила, что поговорила с родственниками мужа по телефону и выразила свои соболезнования.

Отметим, ранее Остапчук рассказывал, что его родители познакомились с родителями Горняк только в день свадьбы. Ни мама с папой Владимира, ни мама с отчимом Кристины до сих пор не встречались.

Напомним, Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились 15 октября 20202 года. Этому предшествовал непростотой бракоразводный процесс телеведущего с предыдущей женой Еленой Войченко. Она обвинила Владимира в изменах, а в сети телеведущего стали критиковать за то, что он бросил жену с двумя детьми.

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