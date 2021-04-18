Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина показала, как начинается их утро
Как передает Politeka.net, соответственные кадры 33-летняя избранница украинского шоумена опубликовала на своей страничке в Instagram.
Кристина Горняк и телеведущий Владимир Остапчук вместе с осени прошлого года.
Пара решила связать себя узами брака 15 октября, и с тех пор они регулярно делятся кадрами со своей личной жизни в соцсетях.
Несмотря на плотный график, Кристина и Владимир решили себя побаловать субботним утром.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
У Ткача из «Квартал 95» случился приступ на сцене, Кошевой и Казанин бросились "откачивать" друга: кадры
Семейный портрет Винника с Таюне и их крошкой переполошил украинок: "Счастья вам!"
"Дракон сломал Остапчуку два ребра, Злата получила сотрясение мозга": раскрылась неожиданная правда о шоу "Маска"
"Холостячка" Мишина и Эллерт ошарашили украинцев внезапным расставанием: "Зачем же так жестко Ксю с Сашей..."
"Доброе утро, друзья. Была поставлена задача проснутся без будильника, и мы ее выполнили. Я, конечно, как шарик... Мне кажется, что я даже переспала, но это даже полезно", - поделилась девушка.
Кристина уже начала бьюти-процедури, наложив на лицо маску.
"Сейчас готовим завтрак, сегодня несколько дел в городе, а потом поедем к мамочке за город. И вам прекрасного начала дня", - сообщила 33-летня юрист на видео
Напомним, Остапчук в парике и полупрозрачном корсете поразил снимком с подросшими детьми: "когда ты и папа, и...".
Как сообщала Politeka, обгоревшего Остапчука настигла новая беда на отдыхе, ведущий в отчаянии: "У нас шок...".
Также Politeka писала, что Остапчук с женой после текилы предались разврату на пляже, кадры уже в сети: "Атмосфера пошлости и...".