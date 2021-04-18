Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина показала, как начинается их утро

Как передает Politeka.net, соответственные кадры 33-летняя избранница украинского шоумена опубликовала на своей страничке в Instagram.

Кристина Горняк и телеведущий Владимир Остапчук вместе с осени прошлого года.

Пара решила связать себя узами брака 15 октября, и с тех пор они регулярно делятся кадрами со своей личной жизни в соцсетях.

Несмотря на плотный график, Кристина и Владимир решили себя побаловать субботним утром.

"Доброе утро, друзья. Была поставлена задача проснутся без будильника, и мы ее выполнили. Я, конечно, как шарик... Мне кажется, что я даже переспала, но это даже полезно", - поделилась девушка.

Кристина уже начала бьюти-процедури, наложив на лицо маску.

"Сейчас готовим завтрак, сегодня несколько дел в городе, а потом поедем к мамочке за город. И вам прекрасного начала дня", - сообщила 33-летня юрист на видео

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