Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук рассказал о том, чего боится

Ведущий уже несколько лет работает на украинском телевидении, успев себя зарекомендовать, как профессионала, передает Politeka.net.

Остапчук тщательно следит за своей внешностью, ведь профессия его обязывает. Ранее знаменитость был немного полнее, но благодаря диете и спорту ему удалось сбросить лишние килограммы. Так, Владимир отказался от хлеба и не ел сладкого.

А в одном из своих последних постов телеведущий рассказал о своем главном страхе - поправиться снова, но при этом он все равно стал есть все подряд.

"Привет, я Вова, мне 36 и я очень боюсь поправиться. Это часто доходит до нервозного состояния. Потому что я очень склонен к полноте.

Но странным образом, уже больше года ем практически все подряд.

Потому что (мы так шутим) моя жена @kristygor ведьма. Сама стройненькая и меня в таком теле держит 😂", - написал Остапчук, представ на фото под душем в одних плавках.

Почти за час публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Как бы там ни было, любите себя таким какой вы есть, но за спорт не забывайте!!! Самые актуальные еще сейчас покатушки на велике!!!🔥🔥🔥🔥🔥 Так что не нужно париться)", "🤣 привет, я Света и я тоже боюсь поправиться", "Жена не против за такие фотки в инстаграм?", "Та красавчик", "Машина!!", "Молодец 🤩😘 можно и чуть чуть поправиться 2- 3 кг", "Пушка❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, серьезная беда нагрянула в семью Остапчука, понадобилась срочная помощь хирурга: "С криками, в слезах..."

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