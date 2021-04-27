Кристина Горняк, новая супруга ведущего "Маски" Владимира Остапчука, внезапно собрала чемоданы и сбежала из страны

Как передает Politeka.net, 34-летняя девушка похвасталась спонтанным отпуском в своих "сториз" в Инстаграм.

"Решение принято обоюдно - я улетаю в отпуск! Улетаю пока без Вовы, но он обязательно потом ко мне подъедет, а я пока с друзьями...", - объявила Кристина.

Остапчук проводил жену и ее подружку.

"Смотрите, какие девчонки летят на море! Девочки, отель новый, пожалуйста, не закройте его на реконструкцию, я вас умоляю... ", - Владимир прощался с женой в своей саркастической манере.

"Моя kristygor улетает 😢", - "всплакнул" ведущий и объяснил, почему она - на море, а он остался в Киеве.

"Объясню, как так случилось. Дело в том, что тур на майские мы заказали где-то полтора месяца назад, но у нас, во-первых, были непредвиденные обстоятельства, связанные с семьей, а второе - у меня появились дела, которые я не могу отменить. Вчера еду и думаю, все равно же деньги пропадут, отель не сможет их вернуть, поэтому они просто сгорят, тем более, что мы бы ехали с компанией... все уже в аэропорту. Я говорю: "Едь, я к тебе присоединюсь третьего числа и мы несколько дней с тобой гуляем", - сообщил Владимир.

Напомним, недавно произошла беда с мамой Кристины. Теща Остапчука неудачно упала и раздробила коленную чашечку. Теперь ей предстоит длительное и дорогостоящее лечение.

"У нас выдался вчера очень сложный день, я проснулась от звонка мамы с криками в слезах, жутко испугалась, - делилась Кристина. - Но сейчас уже намного спокойнее внутри. Впереди предстоит сложный путь, а мы точно его преодолеем, ведь у меня лучшая мама, лучший муж и лучший отчим! А вместе мы точно можем все!".

Напомним, что Владимир Остапчук, бросивший семью, объяснил, куда "пропали" его дети: "Вы их совсем забыли?".

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