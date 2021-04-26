Жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина решила уехать в отпуск без мужа
Как передает Politeka.net, об этом она сообщила у себя в Инстаграм. Сначала Кристина Горняк опубликовала серию видео с тренировок по танцам. Как известно, девушка берет уроки у победителя «Танців з зірками» Игоря Кузьменко. Весь вечер Кристина провела в объятиях знойного красавца, разучивая новые движения румбы. На опубликованных кадрах Горняк буквально таяла в его руках, пытаясь передать чувства через танец.
«Когда мне захотелось красивую связку, но на «учить» было 10 минут. Игорь Кузьменко может и за 5 минут научить. После отпуска продолжим», - подписала видео девушка.
Кристина не раз говорила, что заново обучаться танцам ей очень сложно. Поэтому любой прорыв в тренировках для нее достижение.
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«И самое главное, что на этих каблуках я уже умею стоять! И даже кружить!», - похвасталась Горняк.
Позже Горняк сообщила, что решила уехать в отпуск без Остапчука, потому что у него остались в Киеве незавершенные дела.
«Решение принято. Я улетаю в отпуск! К морю! Без мужа», - подписала видео Кристина, добавив, что позже Владимир к ней обязательно присоединится.
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