Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина похвалилася кулінарними талантами

Як передає Politeka.net, відповідний пост на 33-річна юрист опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Ділюся своїми думками про вчорашній експіріанс", - повідомила кохана українського шоумена в підписі до посту.

За словами Христини, в готуванні вареників на програмі" Зірковий шлях " вона змогла повправлятися вперше за багато років.

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"Я у своєму житті готувала вареники 1 раз, років 10 тому. І ось, мене запросили на таке незвичайне інтерв'ю, де ми не тільки базікали, а й готували вареники! І було так кайфово всередині, коли тісто вийшло, коли вареники не розварилися, а були прям супер смачними! Пишаюся собою! Я тут подумала, може податися в кулінарне шоу?",- пожартувала Христина.

Підписники залишилися задоволеними вміннями дружини Володимира Остапчука, а багато хто поділився своїми уподобаннями в начинках національної страви.

"1 раз 10 років тому, а ведуча каже, що улюблена страва в сім'ї", " той випадок, коли гостя шоу виглядає краще ведучої! А вареники дуже люблю з сиром, вишнею і полуницею", " приємно дивитися на успішність. Вареники люблю з сиром, картоплею, полуницею", - писали в коментарях під постом Гірник.

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