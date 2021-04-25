Телеведучий Володимир Остапчук образі дівчини з'явився в компанії відомого артиста

Як повідомляє Politeka.net, грандіозне шоу "Маска" на кілька місяців розбурхувало глядачів і користувачів дивовижними костюмами і перевтіленнями зірок, неймовірними інтригами і реакціями зіркових детективів. Однак, перший сезон підійшов до кінця, що викликало шквал емоцій не тільки у глядачів, а й у журі. Правда, тут же стало відомо, що скоро буде і другий сезон.

Ведучим веселого розважального шоу "Маска" став відомий телеведучий Володимир Остапчук. Примітно, що кожен випуск він також і як зірки виходив на сцену в дивовижних костюмах. Так, в одній з програм Вова з'явився перед глядачами в костюмі Ельзи з мультика "Холодне серце", тоді він пояснив, що цей наряд присвячує своїй дочці Емілії, яка була в глядацькому залі.

Нещодавно на сторінці проекту в соцмережі Instagram опублікували кумедне фото Остапчука в цьому дівочому образі, на якому позує в компанії Буряка. Вже пізніше стало відомо, що під маскою овоча ховався відомий музикант-красень Дмитро Каднай. "З яким героєм шоу МАСКА, на вашу думку, у нашого ведучого Володимира Остапчука була найсильніша хімія і кращі жарти? Пишіть в коментарях", - йдеться в підписі до кадру. Звичайно ж користувачі почали активно обговорювати нову публікацію, ділячись своїми враженнями.

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