Телеведущий Владимир Остапчук образе девушки появился в компании известного артиста

Как сообщает Politeka.net, грандиозное шоу "Маска" на несколько месяцев будоражило зрителей и пользователей удивительными костюмами и перевоплощениями звезд, неимоверными интригами и реакциями звездных детективов. Однако, первый сезон подошел к концу, что вызвало шквал эмоций не только у зрителей, но и у жюри. Правда, тут же стало известно, что скоро будет и второй сезон.

Ведущим веселого развлекательного шоу "Маска" стал известный телеведущий Владимир Остапчук. Примечательно, что каждый выпуск он также и как звезды выходил на сцену в удивительных костюмах. Так, в одной из программ Вова появился перед зрителями в костюме Эльзы из мультика "Холодное сердце", тогда он объяснил, что этот наряд посвящает своей дочери Эмилии, которая была в зрительском зале.

Недавно на странице проекте в соцсети Instagram опубликовали забавное фото Остапчука в этом девичьем образе, на котором позирует в компании Буряка. Уже позже стало известно, что под маской овоща прятался известный музыкант-красавчик Дмитрий Каднай. "С каким героем шоу МАСКА, по вашему мнению, у нашего ведущего Владимира Остапчука была самая сильная химия и лучшие шутки? Пишите в комментариях", - говорится в подписи к кадру. Конечно же пользователи принялись активно обсуждать новую публикацию, делясь своими впечатлениями.

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