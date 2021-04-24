Теперь вопросов не будет

За напряженными отношениями и разводом ведущего шоу "Маска" Владимира Остапчука с экс-женой, а также "дележкой" их детей наблюдала вся страна

Как передает Politeka.net, пользователи продолжают донимать 36-летнего шоумена провокационными вопросами о его бывшей семье.

Так, в своих "сториз" Владимир предложил подписчикам ответить на пять самых дерзких вопросов.

Среди прочего у Остапчука поинтересовались, куда пропали его 7-летняя дочка Эмилия и 3-летний сын Эван-Александр. Ранее он часто выставлял кадры с ними, но в последнее время малышей что-то не видно.

"Почему больше нет видео с детками, вы их совсем забыли?", - спросили у Владимира.

Пораженный ведущий поспешил успокоить публику и объяснил, куда делись его наследники.

"Детки у бабушки и дедушки в Умани на время локдауна", - ответил он.

Напомним, бывшая супруга Остапчука Елена Войченко одной из причин развода называла постоянные измены мужа. Также обвиняла в том, что он не помогает ей с детьми в финансовом плане. Владимир, в свою очередь, опроверг все обвинения, показав в Сети банковские выписки с суммами, отправленными на счет Елены.

До этого Остапчук в своем Инстаграм разоткровенничался о чувствах к экс-жене.

"У меня смешанное к ней отношение. С одной стороны я ей безумно благодарен за наших прекрасных деток и годы вместе, с другой - совершенно не понимаю желания ограничить мое участие в воспитании детей, и вся эта публичная канитель "Я пойду на все каналы, Вова". Это навредит, в первую очередь, детям. Благоразумия и любви нам всем", - поделился шоумен.

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