Новая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о большом потрясении, которое ей пришлоь пережить

Как передает Politeka.net, Горняк поделилась деталиями у себя в Инстаграм.

Супруга Остапчука впервые детально рассказала о травме, которую получи ее мама и серьезной операции, которая последовала за этим.

«Среда, 07:30 утра раздаётся звонок с мамиными криками и слезами, я подумала, что мое сердце остановится. Через 40 минут я была уже возле неё, быстрее даже чем скорая помощь. Я сидела рядом, и понимала, что готова отдать все, сделать все, лишь бы помочь ей и лишь бы ее боль как-то успокоить. В итоге многооскольчатый перелом коленной чашечки. Шок», - призналась Кристина.

По ее словам, понадобилось 100 звонков, чтобы найти лучших врачей, которые бы провели операцию.

Сейчас хирургическое вмешательство уже позади, а впереди – раебилитация и восстановление. Кристина не теряет позитивный настрой и уверена, что со всем удастся справиться.

«Все будет хорошо. Обещаю», - поддержал супругу Остапчук.

Фолловеры Кристины пишут ей слова поддержки и желают ее маме скорейшего полного восстановления.

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