За напруженими стосунками і розлученням ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука з екс-дружиною, а також "поділом" їхніх дітей спостерігала вся країна
Як передає Politeka.net, користувачі продовжують дошкуляти 36-річному шоуменові провокаційними питаннями про його колишню сім'ю.
Так, у своїх "сторіз" Володимир запропонував підписникам відповісти на п'ять найзухваліших питань.
Серед іншого у Остапчука поцікавилися, куди пропали його 7-річна дочка Емілія і 3-річний син Еван-Олександр. Раніше він часто виставляв кадри з ними, але останнім часом малюків щось не видно.
"Чому більше немає В=відео з дітками, ви їх зовсім забули?", - запитали у Володимира.
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Вражений ведучий поспішив заспокоїти публіку і пояснив, куди поділися його спадкоємці.
"Дітки у бабусі і дідуся в Умані на час локдауну", - відповів він.
Нагадаємо, колишня дружина Остапчука Олена Войченко однією з причин розлучення називала постійні зради чоловіка. Також звинувачувала в тому, що він не допомагає їй з дітьми у фінансовому плані. Володимир, у свою чергу, спростував всі звинувачення, показавши в Мережі банківські виписки з сумами, відправленими на рахунок Олени.
До цього Остапчук у своєму Instagram розговорився про почуття до екс-дружини.
"У мене змішане до неї ставлення. З одного боку я їй шалено вдячний за наших прекрасних діток і роки разом, з іншого - абсолютно не розумію бажання обмежити мою участь у вихованні дітей, і вся ця публічна тяганина "я піду на всі канали, Вова". Це зашкодить, в першу чергу, дітям. Розсудливості і любові нам всім", - поділився шоумен.
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