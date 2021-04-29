Кристина Горняк, новая жена ведущего шоу "Маски" Владимира Остапчука, похвасталась роскошным отдыхом на курорте в Египте

Как известно, 34-летняя девушка неожиданно отправилась в отпуск без мужа. У того появились какие-то срочные дела в Киеве, а Кристина, чего уж пропадать билетам и брони в отеле, быстренько собрала чемоданы и укатила с подругой за границу.

На свежих кадрах, которыми жена Остапчука поделилась у себя в "сториз" в Инстаграм, девушка показала, как расслабляется без Владимира и наслаждается жизнью.

День красотка начала с солнечных ванн.

"Фото без фильтров и макияжа", - предупредила она, подставив свое лоснящееся здоровым блеском и с розовым румянцем лицо под лучи. При этом Кристина была в банном халате и с полотенцем на голове.

"Когда все спят, а у тебя солнечные ванны на балконе", - добавила она в подписи.

Затем девушка сбросила полотенце и с улыбкой посмотрела вдаль, закрыв глаза от удовольствия.

"У меня сегодня шикарное настроение! Я безумно люблю свою жизнь и за все ее благодарю!", - поделилась она приятными эмоциями.

Чуть позднее жена Остапчука отправилась с книгой на пляж, козырнув стройной фигуркой в белом лифе от купальника и мини-шортиках розового оттенка с высокой талией. На плечи Кристина накинула тонкую рубашку, а голову повязала пестрой банданой.

"Подруга выгнала из номера, сказала я ей мешаю вести терапию. Иду читать к морю, кайф... Мы в Египте - погода отличнейшая, отель тоже хороший, я пока еще его не рассмотрела, ну и сейчас я кайфую...", - сообщила она, добавив, что отдыхает в этой стране уже второй раз и пока "все идет хорошо".

Напомним, что Владимир Остапчук, бросивший семью, объяснил, куда "пропали" его дети: "Вы их совсем забыли?".

Также Politeka писала, что Владимир Остапчук решился на признание о жизни с новой женой: "Подкаблучник"