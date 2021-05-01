Бывает и такое

Украинский телеведущий Владимир Остапчук жестко подшутил над своей женой Кристиной, которая отдыхает без него в Египте

Как передает Politeka.net, несколько дней назад Кристина Горняк уехала отдыхать за границу без мужа. Владимир остался в Киеве из-за незавершенных дел. Пару дней девушка регулярно отчитывается о своем отдыхе, публикуя фото и видео в купальнике. В один из дней она опубликовала весьма пикантное видео, сделав акцент на главной женской гордости. Кроме этого, Кристина подписала видео, спросив, понравилось ли оно Остапчуку.

Владимир решил «отомстить» жене и записал ответное видео. Он смонтировал ролик, в котором обыграл все таким образом, что дает Кристине деньги за такие виды.

«Жена поехала на море и выставляет такие видео. Я не сдержался», - подписал видео артист.

В комментариях поклонники оставили массу отзывов, как хороших, так и плохих. Некоторые посчитали, что Остапчук опозорил жену таким образом.

«Красотка», «Долго смеялся», «Зачем так позорить жену, понятен же посыл», «Оооо, уже устали друг от друга, пора по морям разбегаться», «Кто её там лапает?», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что сама Кристина с юмором отнеслась к ролику, оставив смеющиеся смайлики под постом.

Напомним, что новая жена Остапчука показала, чем занимается в постели с шоуменом: "Это даже полезно".

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