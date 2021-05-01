Украинский телеведущий Владимир Остапчук жестко подшутил над своей женой Кристиной, которая отдыхает без него в Египте
Как передает Politeka.net, несколько дней назад Кристина Горняк уехала отдыхать за границу без мужа. Владимир остался в Киеве из-за незавершенных дел. Пару дней девушка регулярно отчитывается о своем отдыхе, публикуя фото и видео в купальнике. В один из дней она опубликовала весьма пикантное видео, сделав акцент на главной женской гордости. Кроме этого, Кристина подписала видео, спросив, понравилось ли оно Остапчуку.
Владимир решил «отомстить» жене и записал ответное видео. Он смонтировал ролик, в котором обыграл все таким образом, что дает Кристине деньги за такие виды.
«Жена поехала на море и выставляет такие видео. Я не сдержался», - подписал видео артист.
В комментариях поклонники оставили массу отзывов, как хороших, так и плохих. Некоторые посчитали, что Остапчук опозорил жену таким образом.
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«Красотка», «Долго смеялся», «Зачем так позорить жену, понятен же посыл», «Оооо, уже устали друг от друга, пора по морям разбегаться», «Кто её там лапает?», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что сама Кристина с юмором отнеслась к ролику, оставив смеющиеся смайлики под постом.
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