Христина Горняк, нова дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука, показала й розповіла, як їй відпочивається на морі без чоловіка

Як відомо, 34-річна красуня вирушила разом із подругою до Єгипту. Остапчук при цьому залишився в Києві, так як у нього виникли важливі справи. Пообіцявши приєднатися до Христини через кілька днів, Володимир відвіз дружину в аеропорт, ще раз довівши, що не проти роздільного відпочинку.

Горняк разом з подругою оселилися в розкішному готелі та вже щосили ділиться з публікою своїми враженнями. За словами дівчини, це другий її приїзд до Єгипту і поки все "йде добре".

Христина опублікувала серію свіжих "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net. Зокрема, дівчина "поскаржалася" на те, що її виставили з власного номера, і їй довелося ретируватися на пляж.

"Подружка вигнала з номера, сказала, що я їй заважаю вести терапію", - повідомила з посмішкою Горняк, з'явившись на кадрах у рожевому костюмі, широкі шортики з високою талією якого нагадували "панталони".

Далі, показуючи ранковий марафет, Христина засвітила інтер'єр ванної, а також, міряючи новий купальник, - кімнату з великим двоспальним ліжком. Більш того, в цьому ж бікіні з модного нині матеріалу "жатки" дружина Остапчука вийшла на балкончик, де за великим французьким віконом розмістилися милі стільчики та невеликий журнальний столик.

Також дівчина похвалилася величезною територією готелю з окремими віллами, великою кількістю фонтанів і доглянутими рослинами.

"Попереду 7 днів насолод для тіла і душі!", - не стримала емоцій Христина.

"А потім приїду я 😂", - жартома "пригрозив" їй чоловік у коментарях.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук, який кинув сім'ю, пояснив, куди "пропали" його діти: "ви їх зовсім забули?".

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