Кристина Горняк, новая жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука, показала и рассказала, как ей отдыхается на море без мужа

Как известно, 34-летняя красотка отправилась вместе с подругой в Египет. Остапчук при этом остался в Киеве, так как у него возникли важные дела. Пообещав присоединиться к Кристине через несколько дней, Владимир отвез жену в аэропорт, еще раз доказав, что не против раздельного отдыха.

Горняк вместе с подругой поселились в роскошном отеле и уже вовсю делится с публикой своими впечатлениями. По словам девушки, это второй ее приезд в Египет и пока все "идет хорошо".

Кристина опубликовала серию свежих "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. В частности, девушка "пожалавалась" на то, что ее выставили из собственного номера, и ей пришлось ретироваться на пляж.

"Подружка выгнала из номера, сказала, что я ей мешаю вести терапию", - сообщила с улыбкой Горняк, появившись на кадрах в розовом костюме, широкие шортики с высокой талией которого напоминали "панталоны".

Далее, показывая утренний марафет, Кристина засветила интерьер ванной, а также, меряя новый купальник, - комнату с большой двуспальной кроватью. Более того, в этом же бикини из модного нынче материала "жатки" жена Остапчука вышла на балкончик, где за большим французским оконом разместились милые стульчики и небольшой журнальный столик.

Также девушка похвасталась огромной територрией отеля с отдельными виллами, большим количеством фонтанов и ухоженными растениями.

"Впереди 7 дней наслаждений для тела и души!", - не сдержала эмоций Кристина.

"А потом приеду я 😂", - в шутку "пригрозил" ей муж в комментариях.

Напомним, что Владимир Остапчук, бросивший семью, объяснил, куда "пропали" его дети: "Вы их совсем забыли?".

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