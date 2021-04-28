Актриса Ксения Мишина вернулась домой, с Эллертом так и не встретилась

Как сообщает Politeka.net, поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта в последнее время активно обсуждают в соцсетях возможный разрыв парочки, которая сложилась на шоу "Холостячка". Звезды перестали показывать друг друга в своих соцсетях, а девушка даже удалила некоторые совместные фотографии с комиком. Недавно актриса отправилась на съемки в Хорватию и активно показывала в сторис съемочный процесс, но теперь вернулась домой и отправилась на вечеринку к подруге, правда, без возлюбленного.

В своих сторис Ксения показала кадры с накрытого стола у подруги – актрисы из сериала "Крепостная" Анны Сагайдачной, на котором стоят множество коробочек с суши. "У нас сегодня намечается вечеринка с моими любимыми кумушками. И с моими любимыми суши. Никогда им не изменяю", - приговаривает Ксения, показывая в кадре стол с блюдом.

Отметим, что еще одна кума и подруга Мишиной – актриса Наталка Денисенко выложила у себя в сторис кадры из этой же вечеринки. Девушка прошлась по комнате, показывая всех гостей, среди которых и Ксения, но без Александра Эллерта. Зато видно, что "Холостячка" пришла в гости к подруге со своим сыном Платоном. Это в очередной раз приводит фанатов к мысли, что пара распалась или сильно поссорилась.

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Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина и Эллерт устроили выяснение отношений на публике: "Была о тебе лучшего мнения".

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