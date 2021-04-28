В соцсетях бурно обсуждают возможный разлад в отношениях актрисы Ксении Мишиной и комика Александра Эллерта

Как сообщает Politeka.net, поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта в последнее время активно обсуждают в соцсетях возможный разлад в отношениях пары. Актриса уехала от возлюбленного на съемки в Хорватию, пока он трудится в Киеве. На YouTube-канале Glam Wish собрали последние сторис Саши в соцсети, на которых он выглядит просто потрясающе, еще и хвастается обновками. Правда в комментариях разгорелась бурная дискуссия по поводу того, что у парня поседели волосы (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На кадрах видно, что Эллерт хвастается поклонникам новой обувью, которую прикупил специально для съемок. Он появился перед камерой в темном наряде – выглаженных брюках и светлой рубашке с черным пиджаком. "Я раньше почему в костюмах не ходил? Потому что у меня лоферов не было. Лоферов! Вот они! Приехали, мягонькие, красивые, как я и хотел", - говорит Александр в ролике, снимая себя на телефон у зеркала и обуваясь при этом. Также в ролике есть несколько кадров, на которых комик вышел на прогулку и снимает себя. Во время ходьбы он напевает песню Ирины Федишин "Малесенькы долоньки".

Отметим, что в комментариях пользователи начали бурно обсуждать новые сторис Эллерта, спрашивая о Ксении и отмечая, что возможно он теперь завидный жених, если они с актрисой расстались. "Ой, Саша, тревожите вы женскую половину Украины! Проект Холостяк нам подарил мир Эллерта. И как интересно Вас узнавать", "Сашина нервишки потрепала", "Завидный жених. Это уже намек на то, что вы свободный? Ксюша пожалеет", "Саша, как всегда, от души, искренне и красиво", - пишут в комментариях.

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