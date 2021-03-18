Звезда шоу «Холостячка» Ксения Мишина показала трогательные домашние кадры со своим избранником Александром Эллертом, и рассказала о важности семейных традиций
Как сообщает Politeka.net, украинская актриса поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем звезда призналась, что всегда хотела, чтобы у нее с партнером были свои семейные традиции, и сейчас у нее появился шанс их создать.
«С самого детства я знала, что в моей семье будут свои традиции. Пусть в моих мечтах это были самые простые ритуалы, но зато они нравятся всем и скрепляют всю семью вокруг простых действий», - рассказала Мишина.
Она отметила, что сейчас из таких традиций в их с Эллертом паре – совместный отпуск, досуг на выходных, выбранный детьми, а также совместные ужины.
«Для меня это время, когда мы можем проявить друг другу качественно свои чувства, побыть в новых ролях, заботиться друг о друге в моменте… Готовить совместно ужины очень романтично», - добавила актриса.
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Она поделилась видео, на которых они с Эллертом мило помогают друг другу с готовкой, а затем наслаждаются результатом.
Поклонники Мишиной тут же принялись комментировать пост.
«Какие же вы невероятные. Любимки наши», «Такие красивые и счастливые», «Вы самые лучшие на этой планете», «Будьте всегда такими зажигалками, друг для друга», - пишут люди.
Напомним, что "Холостячка" Мишина поиздевалась над Эллертом, заставив его бежать за машиной: "Не смешно, Ксюх".
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