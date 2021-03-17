Андрей Рыбак, отвергнутый Ксенией Мишиной, но зато сохранивший дружеские отношения с победителем "Холостячки" Александром Эллертом, рассказал о своих страхах

Комик сейчас строит отношения с возлюбленной Алиной Смирновой, выкладывая общие фото с ней, передает Politeka.net. В этот раз Рыбак показал свои обнимания с любимой, а также подкрепил фото интересной записью.

На кадрах юморист показал, как нежно и страстно он любит свою девушку. Он прижимал ее к себе и гладил по волосам. Пара выглядела очень счастливой.

В посте Андрей рассказал, что он боится высоты, змей и клещей. Однако есть и другие, страхи.

"Больше всего боюсь быть ненужным, во всех проявлениях! И это нормально. Все мы чего-то боимся, так что страхи — просто часть жизни каждого", - рассказал комик.

Во время общения с подписчиками, Рыбак узнал и об их страхах, однако у каждого есть человек, помогающий преодолеть всю боязнь.

"Для меня это @smirnovaaalina. На фото мы с ней такие идеальные, но знаете ли вы, что за этим стоит?



Огромная работа каждого над собой и своими загонами, колоссальные усилия и ежедневные старания. А еще ответственность", - поделился личным бывший участник "Холостячки".

Андрей признался, что ради любимой стал лучше одеваться, больше зарабатывать, а его любимая - ради обоих борется с хейтерами в комментариях, развивает свой магазин в Instagram и терпит периодическую инфантильность.

"А знаете, что самое крутое?! То что мы реально справляемся. Оба. И это мотивирует нас идти дальше, становиться лучше, хотеть и делать больше! И очень гордиться друг другом!



Спасибо тебе за тебя!❤️", - написал Рыбак.

Напомним, Андрей Рыбак рассказал все о "Холостячке".

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