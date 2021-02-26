У полуфиналиста "Холостячки" Андрея Рыбака произошел взрыв в машине, подробности

Полуфиналист Андрей Рыбак, участник и полуфиналист реалити-шоу "Холостячка", один из фаворитов Ксении Мишиной в сторис Instagram рассказал о том, что произошло с его автомобилем, пишет Politeka.net.

Андрей снял видео сзади автомобиля с треснутым стеклом. Он сказал, что во время поездки у него лопнуло заднее стекло. Это произошло с небольшим выхлопом похожим на взрыв. Рыбак рассказал, что стекло лопнуло из-за перегрева, так как не отключился обогрев вовремя, и произошел небольшой взрыв.

"Как вам такой прикол, который совсем не прикол?", - спросил Андрей у своих подписчиков.

Через несколько сторис Андрей вновь вернулся к вопросу автомобиля. Он рассказал об "уровне своего везения" конечно же в кавычках. С долей иронии шоумен поведал о том, что машину эвакуировали.

"По-моему пора продавать" - написал участник "Холостячки".

Андрей обескуражен и заявляет: "А сейчас ее эвакуировали... Кайф?"

При этом мимика героя видео соответствует настроению. Андрей является одним из ведущих звезд "Лиги Смеха", и считается отличным комиком.

Известно, что Андрей со своей новой пассией, моделью Алиной Смирновой не так давно вернулся из Дубая, где провел несколько красочных дней на солнечном берегу лазурного моря.

Пара встречается с декабря 2020 года, в соцсетях с того времени появились первые совместные снимки Андрея и Алины.

Ранее мы писали, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак засветил знойную возлюбленную в халатике: "Показалось, Мишель Андраде".

Как сообщала Politeka, счастливый полуфиналист "Холостячки" Рыбак прильнул к животику возлюбленной: "Хотим поделиться...".

Также Politeka писала, что экс-жених "Холостячки" Рыбак похвастался внушительным бюстом возлюбленной на отдыхе: "Надо было дать ему...".