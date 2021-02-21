Участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, который был одним из фаворитов Ксении Мишиной, продолжает путешествовать со своей возлюбленной по жарким странам
Об этом свидетельствует новое видео, который шоумен запостил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Не так давно звезда "Лиги смеха" Андрей Рыбак со своей девушкой-моделью по имени Алина, отдыхали в Египте. Теперь же парочка посетила Дубаи, что в ОАЭ.
«Мы в только первый день, поэтому сразу же сгореть не очень хочется!😀», - говорит в подписи Рыбак.
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В кадре Андрей и Алина перед тем, как выбраться на пляж мажут свое тело защитным кремом. При этом пышногрудая девушка в купальнике делает это изящно, а шоумен забавно.
После результата парочка весело смеется.
"Вы классные. Очень приятно на вас смотреть", "Там что холодно", "гармоничная пара", "Хорошки❤️❤️Андрей повторил, почти так же аккуратно😂😂 ", " надо было дать ему крем для эпиляции, ой как было-бы смешнее 😂😂", - пишут в сети.
Напомним, что с экс-женихом "Холостячки" Мишиной случилось то, чего он боялся, откровенное признание: "Я жалею, что..."