Участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, который был одним из фаворитов Ксении Мишиной, продолжает путешествовать со своей возлюбленной по жарким странам

Об этом свидетельствует новое видео, который шоумен запостил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Не так давно звезда "Лиги смеха" Андрей Рыбак со своей девушкой-моделью по имени Алина, отдыхали в Египте. Теперь же парочка посетила Дубаи, что в ОАЭ.

«Мы в только первый день, поэтому сразу же сгореть не очень хочется!😀», - говорит в подписи Рыбак.

В кадре Андрей и Алина перед тем, как выбраться на пляж мажут свое тело защитным кремом. При этом пышногрудая девушка в купальнике делает это изящно, а шоумен забавно.

После результата парочка весело смеется.

"Вы классные. Очень приятно на вас смотреть", "Там что холодно", "гармоничная пара", "Хорошки❤️❤️Андрей повторил, почти так же аккуратно😂😂 ", " надо было дать ему крем для эпиляции, ой как было-бы смешнее 😂😂", - пишут в сети.

Напомним, что с экс-женихом "Холостячки" Мишиной случилось то, чего он боялся, откровенное признание: "Я жалею, что..."