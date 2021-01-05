Вокруг участника шоу «Холостячка» Андрея Рыбака и его новой избранницы разгорается скандал

Еще на шоу выяснилось, что до участия в проекте парень пообещал некой девушке по имени Алина, что будет с ней. Однако вскоре Рыбак влюбился в главную героиню Ксению Мишину.

После завершения проекта Рыбак признался, что встречается с Алиной и показал фото с девушкой..

«Та самая Алина», - написал он.

Ранее Андрей Рыбак также признался, что в соцсетях в адрес его избранницы пишут много негатива.

"На нее выливается много негатива в соцсетях. Ее сравнивают с Ксюшей, обвиняют, что она якобы развалила наши отношения с Мишиной", – объяснил Андрей.

Отметим, критикуют и самого Рыбака. Пользователи Сети уверены, что все заявления о чувствах к Мишиной были обманом.

««Ксения Мишина, Ксения Мишина, я хочу, чтоб ты меня услышала..» Балабол одним словом», «Как же быстро прошла любовь к Мишиной 😂», «Как же быстро он типа разлюбил Мишину! Хотя там не было никакой любви! Любит он только самого себя!», «Бедная Алинка, сочувствую. То же самое ждет», «Теперь понятно, почему он все шоу вытирал об Ксюшу ноги. Она такого не заслужила, ко всем старалась по-хорошему», «А как же любовь к Мишиной. О боги ложь», «В очередной раз нас развели», - пишут в соцсетях.

Напомним, Рыбак после «Холостячки» переключился на знойную красотку, забыв о Мишиной: как выглядит девушка.

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