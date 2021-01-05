Публика активно следит за жизнью актрисы Ксении Мишиной и победителя шоу "Холостячка" Александра Эллерта
Как передает Politeka.net, 31-летняя Мишина опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм фото с отпуска, который проводит вместе с Эллертом. Парочка встретила Новый год в Буковеле, организовав себе экстрим-отдых.
Так, Ксения поделилась кадрами на снежном склоне горы. Девушка пыталась освоить сноуборд, побаловавшись перед камерой. На одном из фото Мишина уселась на снег и показала язык Эллерту, который ее в этот момент снимал.
Некоторые из пользователей по необъяснимой причине взъелись на актрису, посчитав ее поведение слишком неинтеллигентным.
"А я не люблю высунутый язык на фото взрослых людей, мой приоритет. Отписываюсь"; "И я. Язык на фото - это показатель низкого интеллекта", - прокромментировали возмущенные украинки.
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Мишина не смогла пройти мимо и написала в ответ: "Вам бы в приоритет проще смотреть на мир )".
Не смолчал и ее возлюбленный, кинувшийся на защиту.
"О, псина опять отвязалась🙃", - написал Эллерт. Ранее, видимо, эта пользовательница уже доставляла хлопот Ксении в ее Инстаграм-блоге.
"Саша - защитник своей Вселенной, своей Ксю ! ❤️🔥👏 не могу не восхищаться вами...", - другие фолловеры оценили жест Эллерта.
Напомним, парочка похвасталсь своими необычными обручальными кольцами в программе "Світське життя". По их словам, алмазы, украсившие драгоценные изделия - непростые, а выращенные по специальной технологии из их смешанной крови.
Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»