Недавно показали финальный выпуск шоу "Холостячка", и Ксения Мишина с Александром Эллертом смогли откровенно рассказать о своих отношениях

Как сообщает Politeka.net, влюбленная пара уже съехалась и готовится к роскошной свадьбе. Они рассказали подробности своей личной жизни Кате Осадчей в программе "Світське життя" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

По словам участников шоу, они вместе сняли отдельную квартиру, Александр взял инициативу на себя и предложил такой вариант на третий день после окончания съемок. Пара счастливо живет вместе уже три месяца и не переживает по поводу бытовых вопросов.

Звездам было очень тяжело скрывать свои отношения от украинцев, однако им приходилось это делать по условиям контракта, чтобы не разрушать интригу. Ксения и Александр старались тщательно планировать свои перемещения по городу и не показываться на людях вместе, они даже ходили в разные магазины.

Уже после съемок влюбленные рассказали о своих необычных обручальных кольцах, алмазы для которых вырастили по специальной технологии из их смешанной крови. Ксения уже похвасталась готовым украшением в программе, Александр из-за своей склонности к минимализму заказал себе обручалку с очень маленьким камешком, который будет сложно рассмотреть.

"Мы сдали кровь и смешали все это уже на производстве", - рассказали знаменитости.

За всю историю проектов "Холостяк" и "Холостячка" во всем мире поженились всего три пары, среди украинцев — Никита Добрынин и Дарья Квиткова. Эллерт заверил, что они с Ксенией станут четвертыми молодоженами.

"То предложение, которое я делал в финале, было серьезное, обдуманное и настоящее", - подчеркнул автор студии "Квартал 95".

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»