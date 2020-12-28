Полуфиналист шоу «Холостячка» Андрей Рыбак показал свою красотку-возлюбленную

Еще недавно Рыбак боролся за сердце Мишиной на глазах у всей Украины. Впрочем, даже во время проекта он не скрывал, что у него есть девушка. Об этом он даже рассказал самой главной героине шоу.

Как сообщает Politeka.net, теперь, когда шоу отгремело, Рыбак решил в открытую показать свою возлюбленную. В разделе Сториз своего Инстаграм он опубликовал совместное фото с девушкой, сделанное в одном из заведений столицы.

Возлюбленной Рыбака оказалась украинская модель Алина Смирнова. На снимке они с Андреем стоят в обнимку, отвернувшись от камеры. Впрочем, на своей странице девушка опубликовала то же фото, поэтому очевидно, что пара больше не планирует скрывать свои отношения.

Отметим, что Смирнова активно продвигает себя как модель и постоянно публикует в соцсетях новые снимки, среди которых попадаются и весьма пикантные.

Напомним, что в восьмом эфире шоу Мишина приняла решение об исключении из числа претендентов на свое сердце Андрея Рыбака.

«Многие пишут, что я совершила ошибку. Но что такое ошибка? Ошибка - это когда что-то идёт не так, но сердце не может ошибаться. В пятницу я приняла такое решение лишь потому, что хорошо поняла, что чувствую, а точнее сказать чего не чувствую», - прокомментировала тогда свой поступок Мишина.

Напомним, "холостячка" Мишина разоткровенничалась о своем скандальном решении: "Я совершила ошибку...".

Как сообщала Politeka, "холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение, участники шоу опешили: "Они не пара!".

Также Politeka писала, что "холостячка" Мишина назвала двоих претендентов на ее сердце: кто оставил шоу за шаг от признания.