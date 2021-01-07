Участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, который был одним из фаворитов Ксении Мишиной, рассказал о своих переживаниях во время проекта

В интервью для YouTube-канала True Story он признался, чего по-настоящему испугался во время съемок и почему не решался уйти, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Звезда "Лиги смеха" Андрей Рыбак признался Ксении Мишиной в своих чувствах и откровенно рассказал о своих отношениях с девушкой Алиной. Впрочем, несмотря на все усилия, "холостячка" выбрала другого. Юморист признался: если бы его "слили" раньше - было бы гораздо проще пережить потрясение. Мужчина сам собирался уйти с проекта, однако его удерживала надежда на отношения с Ксенией, которую та до последнего сохраняла.

Долгое время Андрей пытался относиться к шоу, как к развлечению, однако один день кардинально изменил его отношение:

"Какую-то эмоциональную вовлеченность я почувствовал где-то на четвертой неделе, когда был день рождения: вот эта вечеринка, поздравления, Ксюша дарила подарок, мы с ней общались, потом свидание было. Как-то все нахлынуло по-другому, хотя до этого мне было легче", - признался участник.

Спустя время после съемок, Андрей Рыбак пришел к выводу, что переоценил свои эмоции и слишком остро реагировал на события.

"У меня действительно были чувства к Мишиной в момент проекта. Это то, чего я боялся. Я оказался с девушкой в закрытых условиях, и воспринял какую-то привязанность, соревновательность с другими мужчинами, симпатию, и драматизировал ее", - отметил актер. - "Я жалею, что тогда не ушел".

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе