Полуфиналист шоу «Холостячка» Андрей Рыбак показал свою новую возлюбленную в халате и без косметики

Юморист поделился новым постом с отдыха на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, сейчас Рыбак со своей девушкой, моделью Алиной отдыхают в Дубае. На новом фото участник шоу «Холостячка» решил похвастаться своим номером в отеле. Они с возлюбленной позируют перед зеркалом, снимая себя на телефон.

«Такие чистые зеркала, что грех не сфотографироваться! P.S. Халаты воровать не будем! У нас с Египта ещё остались!», - подписал снимок Рыбак.

На фото они с девушкой действительно позируют в одних белых халатах. При этом, возлюбленная юмориста демонстрирует свое лицо без косметики.

Снимок влюбленных оценил ведущий «Холостячки» Григорий Решетник.

«Красивые», - написал он.

Подписчики Рыбака также принялись комментировать фото.

«Возьмите мне халат!», «Красивые очень», «Как же вы подходите друг другу. Совсем не так как с Мишиной, с которой постоянно что-то выясняли. У каждого все же есть свой человек.. молодцы», «Она тебе не пара!», «Прекрасная пара. Зачем вы вообще принимали участие в шоу...у вас девушка красотка», «Ой, показалась Мишель Андраде!», - пишут люди.

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