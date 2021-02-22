Участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, продолжает радовать поклонников кадрами с отдыха и не только

Известно, что Андрей вместе со своей возлюбленной отправился на отдых в ОАЭ, пара отдыхает в одном из респектабельных отелей, расположенном в Дубае. В сторис на Инстаграм, шоумен, один из фаворитов Ксении Мишиной, запостил откровенное фото, передает Politeka.net.

Андрей Рыбак показал животик своей возлюбленной к которому прильнул рукой. В подписи к фото Андрей написал: "Хотим поделиться с вами радостной новостью".

Через несколько сторис Андрей рассказывает, в чем заключается радостная новость.

"Мы покушали! Такая вот новость!", - написал шоумен.

Как известно, новая возлюбленная Андрея – фотомодель Алина Смирнова. Пара встречается с декабря 2020 года, во всяком случае, в соцсетях именно в декабре 2020 появились первые совместные снимки Андрея и Алины.

К сожалению, узнать как отреагировали на шутку пользователи, не представляется возможным, так как в сторис комментарии видит только владелец аккаунта в Инстаграм.

Однако, Андрей остался собой доволен, а следующий сторис уже показывал красотку Алину в желтом мини платьице.

Известно, что Андрей Рыбак и после окончания шоу продолжает дружить с победителем Александром Эллертом. Они часто видятся, обмениваются подарками и обсуждают события из жизни. То, что "Холостячка" Ксения Мишина сделала свой выбор в сторону одного из них, не отменяет крепкой мужской дружбы, считают парни.

Напомним, что экс-жених "Холостячки" Рыбак похвастался внушительным бюстом возлюбленной на отдыхе.

Как сообщала Politeka, растерянный полуфиналист "Холостячки" Рыбак сообщил о неприятностях: "Непонятно где я..."

Также Politeka писала, что полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак проговорился об опасном недуге Эллерта.