Полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак, радиоведущий и комик, заинтриговал неожиданной выходкой

Как передает Politeka.net, на официальной страничке "Лиги смеха" в Инстаграм опубликовали видеообращение 29-летнего красавчика, в котором он предложил публике пари (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, хороший друг победителя "Холостячки" Александра Эллерта Рыбак появился в кадре в необычном виде - в белом парике, бежевой рубашке и голубом "бабушкином" пуловере. Несмотря на густую бороду на лице, Андрей-блондинка изображал из себя девушку, кокетливо трогал локоны и заигрывал с публикой.

"Давайте так, если это видео наберет сто тысяч лайков, я сменю пол", - внезапно заявил отвергнутый жених из "Холостячки".

"Беспрецедентная интерактивная акция - «А я не Андрей!». Ты знаешь, что делать♥️"😉, - подписаны кадры.

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное. Большинство раскусиил шутку Рыбака, заявив, что на самом деле шоумен говорит о смене ламината дома.

"Пол в квартире?"

"Забыл добавить "Я люблю тебя Ксения Мишина" 😂🤦🏼‍♀️"

"Ты доигрался иди уже миняй😂"

"И как всегда про какой-то ламинат пошутит🤦🏻‍♀️"

"И потолок"

"Чтоо оопяять? 🤨"

"Не ну ты это зря конечно"

"Судя из шоу "Холостячка" , Рыбаку по ушам ездить, как с горы котиться. Что-что, а врать он умеет"

"Стрёмная Баба - Андрей😮"

Ранее мы рассказывали, Рыбак активно делился кадрами отдыха в Дубае, где он побывал вместе со своей девушкой.

Напомним, Андрей Рыбак рассказал все о "Холостячке".

Как сообщала Politeka, Андрей Рыбак рассказал о взрыве в авто.