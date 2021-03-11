Полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак, радиоведущий и комик, заинтриговал неожиданной выходкой
Как передает Politeka.net, на официальной страничке "Лиги смеха" в Инстаграм опубликовали видеообращение 29-летнего красавчика, в котором он предложил публике пари (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, хороший друг победителя "Холостячки" Александра Эллерта Рыбак появился в кадре в необычном виде - в белом парике, бежевой рубашке и голубом "бабушкином" пуловере. Несмотря на густую бороду на лице, Андрей-блондинка изображал из себя девушку, кокетливо трогал локоны и заигрывал с публикой.
"Давайте так, если это видео наберет сто тысяч лайков, я сменю пол", - внезапно заявил отвергнутый жених из "Холостячки".
"Беспрецедентная интерактивная акция - «А я не Андрей!». Ты знаешь, что делать♥️"😉, - подписаны кадры.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
16-летняя дочь Оли Поляковой недовольна украинской литературой в школе: "Я могу читать и писать, но..."
С 51-летней Дженнифер Лопес "сдуло" платье, под которым ничего не оказалось: "Мой бог!"
Одинокая "Холостячка" Мишина укатила за границу, попав в фильм ужасов наяву: «Все пропали…»
Тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!"
Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное. Большинство раскусиил шутку Рыбака, заявив, что на самом деле шоумен говорит о смене ламината дома.
"Пол в квартире?"
"Забыл добавить "Я люблю тебя Ксения Мишина" 😂🤦🏼♀️"
"Ты доигрался иди уже миняй😂"
"И как всегда про какой-то ламинат пошутит🤦🏻♀️"
"И потолок"
"Чтоо оопяять? 🤨"
"Не ну ты это зря конечно"
"Судя из шоу "Холостячка" , Рыбаку по ушам ездить, как с горы котиться. Что-что, а врать он умеет"
"Стрёмная Баба - Андрей😮"
Ранее мы рассказывали, Рыбак активно делился кадрами отдыха в Дубае, где он побывал вместе со своей девушкой.
Напомним, Андрей Рыбак рассказал все о "Холостячке".
Как сообщала Politeka, Андрей Рыбак рассказал о взрыве в авто.