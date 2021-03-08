Андрей Рыбак, который дошел до полуфинала шоу "Холостячка", удивил заявлением о празднике 8 марта



Как передает Politeka.net, соответственный пост он опубликовал на своей страничке в Instagram.

"8 марта - полный бред! Радуйте своих женщин каждый день! Говорите им комплименты каждое утро! Дарите подарки тогда, когда вздумается! Удивляйте их и поддерживайте независимо от даты в календаре! Всем хорошего понедельника!", - сообщил Александр в подписи к фото, на котором позировал со своей девушкой Алиной Смирновой.





Такие слова юмориста вызвали ажиотаж среди его подписчиков.

"Говоря синонимичными слова: «Борьба женщин за равноправие – полный бред». Что же, очень жаль, Андрей, что для Вас 8 марта всего лишь повод подарить что-то своей девушке, абсолютно не задумываясь об истоках данного дня", "Единственный нормальный пост за день прочитала", "

"Как по-настоящему сказано", "Золотые слова", "Вовсе не бред! Этот праздник, например мне нужен, чтобы без зазрения совести лодырничать и предаваться любимым делам. Никакой уборки, стирки, готовки", - писали в комментариях под постом.

Напомним, Андрей Рыбак рассказал все о "Холостячке".

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